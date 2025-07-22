Фото: Мария Шарапова отдыхает у моря с сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха. На снимках также можно увидеть сына Марии Тео.

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на турнирах «Большого шлема» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Отметим, что после завершения карьеры в 2020 году Мария Шарапова активно занимается бизнесом и инвестициями. Сейчас спортсменке 38 лет.