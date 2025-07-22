«Небо и земля». Винус Уильямс поделилась эмоциями от первой победы на турнире в Вашингтоне

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала об ощущениях на корте после победы в парном разряде с соотечественницей Хейли Баптист на турнире в Вашингтоне (США).

В первом круге Уильямс и Баптист были сильнее канадки Эжени Бушар и американки Клерви Нгуну (6:3, 6:1).

«После матча Хейли спросила меня: «Как ощущения?» Наверное, сначала играть в паре для меня ещё сложнее, потому что я не специалист пары. Здорово, что она могла поддерживать команду. У неё есть опыт. Она подавала первой, потому что играла весь год и хорошо выступала. Думаю, это мне очень помогло. Также важно было просто почувствовать мяч.

Мое нынешнее состояние очень сильно отличается от того, что было год назад. Это небо и земля — сейчас быть здесь и готовиться к турниру, тогда как год назад я готовилась к операции», — приводит слова Уильямс The Tennis Gazzette.