Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Небо и земля». Винус Уильямс поделилась эмоциями от первой победы на турнире в Вашингтоне

«Небо и земля». Винус Уильямс поделилась эмоциями от первой победы на турнире в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала об ощущениях на корте после победы в парном разряде с соотечественницей Хейли Баптист на турнире в Вашингтоне (США).

В первом круге Уильямс и Баптист были сильнее канадки Эжени Бушар и американки Клерви Нгуну (6:3, 6:1).

«После матча Хейли спросила меня: «Как ощущения?» Наверное, сначала играть в паре для меня ещё сложнее, потому что я не специалист пары. Здорово, что она могла поддерживать команду. У неё есть опыт. Она подавала первой, потому что играла весь год и хорошо выступала. Думаю, это мне очень помогло. Также важно было просто почувствовать мяч.

Мое нынешнее состояние очень сильно отличается от того, что было год назад. Это небо и земля — сейчас быть здесь и готовиться к турниру, тогда как год назад я готовилась к операции», — приводит слова Уильямс The Tennis Gazzette.

Материалы по теме
Винус Уильямс — об ощущениях после возвращения в теннис: всё ещё мощно бью по мячу!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android