«Она на 14 лет старше меня, но продолжает выступать». Бушар — об игре против Винус

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар высказалась о матче парного разряда на турнире в Вашингтоне (США). Бушар с американкой Клерви Нгуну проиграли американкам Винус Уильямс и Хейли Баптист (3:6, 1:6).

«Сыграть против неё в последний раз — это здорово и особенно. Я просто сказала ей: «Респект, что ты всё ещё в строю». Она на 14 лет старше меня, но продолжает выступать. У меня нет ничего, кроме уважения к ней. Она настоящая легенда», — приводит слова Бушар The Tennis Gazzette.

Cама Бушар завершит карьеру на следующей неделе. Она сыграет на турнире категории WTA-1000 в канадском Монреале. Эжени 31 год. Её лучшим результатом в карьере является выход в финал Уимблдона-2014.