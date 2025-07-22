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Экс-тренер Серены Уильямс: к концу году Швёнтек станет первой ракеткой мира

Экс-тренер Серены Уильямс: к концу году Швёнтек станет первой ракеткой мира
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Рик Маччи, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс, считает, что польская теннисистка Ига Швёнтек завершит 2025 год в ранге первой ракетки мира, обойдя в рейтинге белоруску Арину Соболенко. Сейчас Швёнтек занимает третью строчку, Соболенко лидирует.

«Рано или поздно Ига снова станет номером один на планете, потому что её разум — это гранит. Ей осталось защищать не очень много очков, и к концу года польская «карательница» станет номером один», — написал Маччи на личной странице в социальных сетях.

До конца 2025 года Соболенко предстоит защищать 5025 очков (титулы на US Open, в Цинциннати и Ухане), Швёнтек — 830.

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