Вашек Поспишил объявил, что завершит карьеру в августе после «Мастерса» в Торонто

Канадский теннисист Вашек Поспишил объявил о завершении карьеры после домашнего турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

«18 лет в профессиональном теннисе. Жду не дождусь возможности в последний раз сыграть перед вами в Торонто», — написал Поспишил на странице в социальной сети Х и опубликовал видеоролик с моментами своей карьеры.

Поспишилу в июне исполнилось 35 лет, он победитель одного турнира «Большого шлема» в мужском парном разряде (Уимблдон-2014); бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде; победитель семи турниров ATP в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса — 2022 в составе сборной Канады.

В одиночном разряде наивысшая позиция Поспишила в рейтинге — 25-я. Его лучший результат на «Шлеме» в одиночном разряде — четвертьфинал Уимблдона-2015. Также Поспишил — соучредитель Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA).