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Елена Рыбакина одним словом оценила первый матч в паре с Эммой Радукану

Елена Рыбакина одним словом оценила первый матч в паре с Эммой Радукану
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одним словом охарактеризовала свой первый матч в паре с победительницей US Open – 2021, 46-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану.

«Выжили», — написала Рыбакина в социальных сетях, добавив эмодзи «нервный смех».

Рыбакина и Радукану успешно преодолели первый круг парного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Елена и Эмма со счётом 2:6, 7:6 (7:4), [11:9] одолели дуэт словацкой теннисистки Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс (4).

На старте турнира в Вашингтоне в одиночном разряде Рыбакина (3) сразится с 88-й ракеткой мира из Канады Викторией Мбоко (WC). Их встреча пройдёт завтра, 23 июля.

Вашингтон (ж). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 17:00 МСК
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Виктория Мбоко
88
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
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