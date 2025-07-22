Елена Рыбакина одним словом оценила первый матч в паре с Эммой Радукану
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Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одним словом охарактеризовала свой первый матч в паре с победительницей US Open – 2021, 46-й ракеткой мира британкой Эммой Радукану.
«Выжили», — написала Рыбакина в социальных сетях, добавив эмодзи «нервный смех».
Рыбакина и Радукану успешно преодолели первый круг парного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Елена и Эмма со счётом 2:6, 7:6 (7:4), [11:9] одолели дуэт словацкой теннисистки Терезы Михаликовой и британки Оливии Николлс (4).
На старте турнира в Вашингтоне в одиночном разряде Рыбакина (3) сразится с 88-й ракеткой мира из Канады Викторией Мбоко (WC). Их встреча пройдёт завтра, 23 июля.
Вашингтон (ж). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 17:00 МСК
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
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|3
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88
Виктория Мбоко
В. Мбоко
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