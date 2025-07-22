«Прекрасно провёл неделю с Тони и Рафаэлем». Зверев – о тренировках в академии Надаля

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от тренировочного процесса, который он провёл в академии Рафаэля Надаля на Мальорке. Ранее стало известно, что известный тренер Тони Надаль станет во главе команды Зверева.

«Это действительно великолепно. Я прекрасно провёл тренировочную неделю с Тони, а также с Рафаэлем. Было потрясающе снова их увидеть, академия действительно красивая, как и сам остров Майорка в целом, особенно летом, когда здесь очень жарко. Я отлично провёл время и готов отправиться в США», – сказал Зверев на видео, размещённом в аккаунте академии в социальной сети Х.

Александр Зверев заявлен на турнир категории «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 27 июля по 7 августа. Немецкий теннисист получит первый номер посева на турнире после отказа от участия итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.