«В этом есть свои уровни». Кирьос опубликовал совместное фото с Дюрантом и Монфисом

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях совместное фото с бывшей шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и форвардом «Хьюстон Рокетс», известным американским баскетболистом Кевином Дюрантом.
«Братан, в этом есть свои уровни», — подписал фото Кирьос.
Фото: из личного архива Ника Кирьоса
Кирьос и Монфис приняли участие в парном турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга Кирьос и Монфис (WC) со счётом 2:6, 2:6 проиграли тандему Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен (3).
Дюрант присутствовал на их матче. Кевин практически каждый год посещает теннисный турнир в Вашингтоне.