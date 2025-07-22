«В этом есть свои уровни». Кирьос опубликовал совместное фото с Дюрантом и Монфисом

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях совместное фото с бывшей шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и форвардом «Хьюстон Рокетс», известным американским баскетболистом Кевином Дюрантом.

«Братан, в этом есть свои уровни», — подписал фото Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Кирьос и Монфис приняли участие в парном турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В матче первого круга Кирьос и Монфис (WC) со счётом 2:6, 2:6 проиграли тандему Юго Нис/Эдуард Роже-Васслен (3).

Дюрант присутствовал на их матче. Кевин практически каждый год посещает теннисный турнир в Вашингтоне.