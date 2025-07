Даниил Медведев и Ига Швёнтек получили уникальные ракетки для выступления на US Open

Французский производитель спортивного инвентаря Tecnifibre в преддверии старта US Open – 2025 презентовал эксклюзивные модели ракеток для двух чемпионов этого турнира и амбассадоров бренда – чемпиона US Open – 2021, 14-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева и шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» (чемпионки US Open – 2022), третьей ракетки мира польки Иги Швёнтек.

Модель получила название T-Fight I.D. Она будет в доступе только у Медведева и Швёнтек.

Фото: Tecnifibre

Фото: Tecnifibre

Отметим, что и Медведев, и Швёнтек за неделю до старта основного турнира US Open (с 24 августа по 7 сентября). планируют принять участие в розыгрыше титула в миксте. Даниил сыграет с Миррой Андреевой, а Швёнтек — с Каспером Руудом. Соревнования пройдут с 19 по 20 августа.