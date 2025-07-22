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«Выдают тем, кто продаёт билеты». Рик Макки — об уайлд-кард Винус Уильямс в Вашингтоне

«Выдают тем, кто продаёт билеты». Рик Макки — об уайлд-кард Винус Уильямс в Вашингтоне
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Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки высказался о предоставлении уайлд-кард семикратной чемпионке турниров серии «Большого шлема» американке Винус Уильямс на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США), отметив, что право на это принадлежит организаторам турнира.

«Люди говорят, что Винус Уильямс не заслуживает уайлд-кард на турнир. Но уайлд-кард — это решение организаторов, и они выдают их тем, кто продаёт билеты и привлекает внимание. Никто не «заслуживает» уайлд-кард по умолчанию. Нет никакой формулы, по которой кто-то получает эту карту. Но Винус выйдет на корт, выложится по полной и будет бороться», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.

45-летняя Винус Уильямс принимает участие на турнире как в одиночном, так и в парном разрядах. Свой последний матч в одиночных турнирах американка проводила в 2024 году.

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