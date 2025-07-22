Ига Швёнтек подвела итоги своего отпуска, опубликовав яркие фото
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала в социальных сетях новые фото с отдыха.
«Улыбалась, зарядилась потрясающими воспоминаниями. Давайте начнём ещё одну главу этого сезона», — подписала пост Швёнтек.
Фото: из личного архива Иги Швёнтек
Фото: из личного архива Иги Швёнтек
24-летняя Ига Швёнтек стала чемпионкой Уимблдона-2025. В матче за титул она разгромила американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0. За победу теннисистка заработала £ 3 млн (около $ 4 млн). Представительница Польши стала шестикратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Для карьерного «Шлема» ей не хватает победы на Australian Open.
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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