Фото: дочери Федерера потренировались в академии Надаля на Мальорке

Майла Роуз и Шарлин Рива, дочери 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера, были замечены на теннисной тренировке в академии 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля на Мальорке.

В Сети распространилось фото, на котором Надаль позирует с учениками на корте, в их рядах замечены дочери Федерера.

Фото: rafanadalacademy.com

По всей видимости, Майла Роуз и Шарлин Рива прилетели на Мальорку вместе с родителями. Ранее Роджер сам посетил академию Надаля.

Отметим, что в прошлогоднем интервью Федерер признавался, что его дочери никогда по-настоящему не были увлечены теннисом. При этом Роджер отмечал, что девочки занимаются гольфом и катаются на лыжах.