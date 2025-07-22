Гасанова на двух тай-брейках проиграла Носковой в первом круге турнира в Праге
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249-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Гасанова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).
Прага. 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 17:05 МСК
23
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
249
Анастасия Гасанова
А. Гасанова
В матче первого круга квалифаер Гасанова со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (7:9) уступила 23-й ракетке мира из Чехии Линде Носковой (1).
Встреча Гасановой с Носковой продлилась 2 часа и 12 минут. В её рамках Анастасия один раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Линды семь эйсов, восемь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Следующей соперницей Носковой в Праге станет 77-я ракетка мира из Италии Элизабетта Коччаретто.
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