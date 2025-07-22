Алькарас рассказал, считает ли Синнера своим другом после поражения в финале Уимблдона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на гипотетический вопрос, сможет ли он остаться в дружеских отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, если они всё чаще будут бороться в финалах за титулы на мэйджорах.

«Теннис – это особый вид спорта, который позволяет быть отличными соперниками на корте и в то же время уважать друг друга. Мы с Янником хорошие друзья, мы можем поговорить о многом за пределами корта. Я очень уважаю его, он прекрасный человек, я уверен, что мы всегда будем поддерживать такие отношения», — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Алькарас обыграл Синнера в эпичном матче финала «Ролан Гаррос», а Синнер взял реванш в четырёх сетах на Уимблдоне.