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Алькарас рассказал, считает ли Синнера своим другом после поражения в финале Уимблдона

Алькарас рассказал, считает ли Синнера своим другом после поражения в финале Уимблдона
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на гипотетический вопрос, сможет ли он остаться в дружеских отношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, если они всё чаще будут бороться в финалах за титулы на мэйджорах.

«Теннис – это особый вид спорта, который позволяет быть отличными соперниками на корте и в то же время уважать друг друга. Мы с Янником хорошие друзья, мы можем поговорить о многом за пределами корта. Я очень уважаю его, он прекрасный человек, я уверен, что мы всегда будем поддерживать такие отношения», — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Алькарас обыграл Синнера в эпичном матче финала «Ролан Гаррос», а Синнер взял реванш в четырёх сетах на Уимблдоне.

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