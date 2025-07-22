«Нужно чем-то жертвовать». Роддик — о снятии топ-игроков с «Мастерса» в Торонто

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказал мнение о снятии топ-игроков с «Мастерса» в Торонто, отметив, что одной из причин для этого может быть слишком загруженный график американской серии турниров.

«Думаю, это одна из проблем, когда каждый турнир проводится в течение 10-12 дней. Проще согласиться на две недели игры в Цинциннати и Монреале, и если хорошо сыграешь хотя бы на одном из них, то отлично. Это лучше, чем приезжать на несколько недель раньше запланированного.

Мы видим общую тенденцию: все нагружают себя матчами в грунтовый сезон, потом играют много на траве — и это правильно, однако в какой-то момент нужно чем-то жертвовать.

Когда ты ещё больше удлиняешь летний отрезок, отдаляя его от US Open, это, как мне кажется, делает отказ от участия более лёгким решением для некоторых топ-игроков, которые недавно добились успеха», – приводит слова Роддика The Tennis Gazette.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас не примут участия в розыгрыше «Мастерса» в Торонто.