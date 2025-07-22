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Британка Картал рассказала о татуировке, которую сделала в честь игры на Уимблдоне-2025

Британка Картал рассказала о татуировке, которую сделала в честь игры на Уимблдоне-2025
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45-я ракетка мира британская теннисистка Сонай Картал рассказала о необычной татуировке, которую она сделала после Уимблдона-2025. Картал дошла до матча четвёртого круга, где уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (6:7 (3:7), 4:6).

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:35 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Во время матча на Центральном корте, когда была смена сторон, прозвучал такой мощный гром. Мы доиграли встречу, и моя страница в соцсети после была просто завалена сообщениями вроде: «Тебе обязательно нужно набить тучу с молнией!». И я подумала — это же отличная идея. Я хотела что-то такое, что если кто-то увидит, то не сразу поймёт, что это связано с теннисом. Но для меня это исполнение мечты – выйти на Центральный корт Уимблдона. Так что я сделала татуировку через пару дней.

Думаю, каждый ребёнок мечтает выйти на Центральный корт. И каждый раз, когда я буду смотреть на эту татуировку, она будет возвращать меня в тот момент, который, надеюсь, я буду хранить в сердце навсегда», – сказала Картал в студии BBC Breakfast.

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