Британка Картал рассказала о татуировке, которую сделала в честь игры на Уимблдоне-2025

45-я ракетка мира британская теннисистка Сонай Картал рассказала о необычной татуировке, которую она сделала после Уимблдона-2025. Картал дошла до матча четвёртого круга, где уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (6:7 (3:7), 4:6).
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«Во время матча на Центральном корте, когда была смена сторон, прозвучал такой мощный гром. Мы доиграли встречу, и моя страница в соцсети после была просто завалена сообщениями вроде: «Тебе обязательно нужно набить тучу с молнией!». И я подумала — это же отличная идея. Я хотела что-то такое, что если кто-то увидит, то не сразу поймёт, что это связано с теннисом. Но для меня это исполнение мечты – выйти на Центральный корт Уимблдона. Так что я сделала татуировку через пару дней.
Думаю, каждый ребёнок мечтает выйти на Центральный корт. И каждый раз, когда я буду смотреть на эту татуировку, она будет возвращать меня в тот момент, который, надеюсь, я буду хранить в сердце навсегда», – сказала Картал в студии BBC Breakfast.
- 22 июля 2025
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