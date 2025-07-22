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Многократная чемпионка «Шлемов» Синякова иронично высказалась о миксте на US Open — 2025

Многократная чемпионка «Шлемов» Синякова иронично высказалась о миксте на US Open — 2025
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Многократная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде чешская теннисистка Катержина Синякова иронично высказалась об изменениях в формате проведения микста на US Open – 2025, который впервые состоится за неделю до старта основного турнира (с 19 по 20 августа).

«Когда две первые ракетки мира не попадают на турнир, то, наверное, тут больше и говорить нечего», — приводит слова Синяковой The Tennis Letter.

Синякова является первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA, у мужчин этот статус имеет Марсело Аревало (Сальвадор). Именно с Марсело Катержина заявилась на микст US Open. Однако они смогут попасть в основную сетку соревнований, только если организаторы представят им уайлд-кард. Первые восемь мест в сетке займут лучшие пары по совмещённому одиночному рейтингу.

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