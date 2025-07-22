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Карлос Алькарас рассказал о пятилетней работе с психологом

Карлос Алькарас рассказал о пятилетней работе с психологом
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей работе с психологом.

— Психологическое здоровье — актуальная тема для спортсменов. Недавно об этом говорили такие теннисисты, как Рууд и Зверев. У вас есть ментальный тренер, верно?
— Да, уже около пяти лет, и это мне очень помогает. Я действительно чувствую разницу по сравнению с прошлым. Потому что иногда у меня возникают негативные мысли, но она помогает мне с ними справиться. Она дала мне советы, как справляться со стрессом во время матча, и ситуация значительно улучшилась. Как я уже говорил, всё дело в голове. Однако всё зависит не только от психолога: важно, как ты подходишь к поединку, как готовишься к нему, от всего, — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.

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