Карлос Алькарас рассказал о пятилетней работе с психологом

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своей работе с психологом.

— Психологическое здоровье — актуальная тема для спортсменов. Недавно об этом говорили такие теннисисты, как Рууд и Зверев. У вас есть ментальный тренер, верно?

— Да, уже около пяти лет, и это мне очень помогает. Я действительно чувствую разницу по сравнению с прошлым. Потому что иногда у меня возникают негативные мысли, но она помогает мне с ними справиться. Она дала мне советы, как справляться со стрессом во время матча, и ситуация значительно улучшилась. Как я уже говорил, всё дело в голове. Однако всё зависит не только от психолога: важно, как ты подходишь к поединку, как готовишься к нему, от всего, — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.