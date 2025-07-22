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Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о финале US Open — 2006 c Жюстин Энен

Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о финале US Open — 2006 c Жюстин Энен
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о финале US Open – 2006, в котором со счётом 6:4, 6:4 обыграла на тот момент вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн. Марии тогда было 19 лет.

US Open (ж). Финал
09 сентября 2006, суббота
Мария Шарапова
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Жюстин Энен
Бельгия
Жюстин Энен
Ж. Энен

«Я оглядываюсь на тот финал и думаю о том, что Жюстин Энен была одной из самых сложных соперниц, с которыми я сталкивалась за свою карьеру. Её игра была просто впечатляющей. Она действовала идеально.

Когда выходила с ней на поединок, складывалось ощущение, что ты точно проведёшь на корте больше трёх часов, и даже думать об этом было утомительно. Матч был таким, словно я то поднималась, то опускалась. В первых нескольких партиях она обыгрывала меня. Арденн захватила лидерство.

Я чувствовала, что физически преимущество было на её стороне, но я просто не сдавалась. Думаю, это был пример того, как нужно держаться за соперницу и показывать ей: я буду рядом, несмотря ни на что. Физически, эмоционально я буду рядом до самого последнего очка, и, кажется, она это почувствовала. Потом я немного выдохнула. Перестала сильно нервничать, а когда ты успокаиваешься, у тебя всё получается», — сказала Шарапова в видео на YouTube-канале Международного зала теннисной славы.

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