Хольгер Руне снялся с турнира в Вашингтоне, на котором его тренировал Агасси

Девятая ракетка мира, 22-летний датский теннисист Хольгер Руне снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который стартовал 21 июля. В основной сетке соревнований Руне заменит лаки-лузер 59-я ракетка мира из Франции Корентен Муте.

Интересно, что Муте не придётся играть первый круг соревнований, так как Руне должен был начать турнир в Вашингтоне со второго круга из-за высокого номера посева (3). Вместо Руне во втором круге Вашингтона Муте сразится с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.

Нельзя не отметить, что в Вашингтоне Руне в пробном режиме тренировался под руководством легендарного Андре Агасси.