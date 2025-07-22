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Карен Хачанов назвал «Ролан Гаррос» любимым турниром

Карен Хачанов назвал «Ролан Гаррос» любимым турниром
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал свой любимый турнир.

«С детства нравится «Ролан Гаррос». Париж, Франция… Следил за победами Надаля, будучи ребёнком. Всегда мечтал там сыграть, сыграл несколько раз. Центральный корт — самая выдающаяся из всех арен», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Отметим, что лучшим достижением 29-летнего Хачанова на мэйджорах являются полуфиналы Открытого чемпионата Австралии – 2023 и US Open – 2022. На «Ролан Гаррос» он дважды доходил до четвертьфинала (2019, 2023 годы).

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