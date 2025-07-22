Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, уверенно обыграв Рахимову

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно начала свой путь на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 1 282 951.

В матче первого круга Калинская со счётом 6:2, 6:3 обыграла 66-ю ракетку мира соотечественницу Камиллу Рахимову (Q).

Встреча Калинской с Рахимовой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Анна три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Камиллы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Калинской в Вашингтоне станет 28-я ракетка мира из Польши Магда Линетт (8).