Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, уверенно обыграв Рахимову
Поделиться
48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно начала свой путь на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составляет $ 1 282 951.
Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 20:20 МСК
48
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
66
Камилла Рахимова
К. Рахимова
В матче первого круга Калинская со счётом 6:2, 6:3 обыграла 66-ю ракетку мира соотечественницу Камиллу Рахимову (Q).
Встреча Калинской с Рахимовой продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Анна три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Камиллы два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Калинской в Вашингтоне станет 28-я ракетка мира из Польши Магда Линетт (8).
Комментарии
- 22 июля 2025
-
22:14
-
22:13
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:41
-
21:39
-
21:34
-
21:27
-
21:12
-
20:51
-
20:25
-
20:23
-
20:13
-
19:54
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:36
-
18:03
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:32
-
16:30
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
14:19
-
14:00