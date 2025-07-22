Гаэль Монфис сенсационно проиграл 243-й ракетке мира в первом круге турнира в Вашингтоне
Поделиться
48-я ракетка мира француз Гаэль Монфис уступил на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) китайскому теннисисту У Ибину (243-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.
Вашингтон (м). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 20:15 МСК
48
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
243
У Ибин
У. Ибин
Матч продлился 1 час 8 минут. За время игры У Ибин выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис подал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Вашингтону У Ибин сразится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим победителем турнира является американец Себастьян Корда.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 июля 2025
-
22:14
-
22:13
-
22:03
-
21:55
-
21:47
-
21:41
-
21:39
-
21:34
-
21:27
-
21:12
-
20:51
-
20:25
-
20:23
-
20:13
-
19:54
-
19:33
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:36
-
18:03
-
17:50
-
17:41
-
17:40
-
17:32
-
16:30
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
14:19
-
14:00