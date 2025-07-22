Гаэль Монфис сенсационно проиграл 243-й ракетке мира в первом круге турнира в Вашингтоне

48-я ракетка мира француз Гаэль Монфис уступил на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) китайскому теннисисту У Ибину (243-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

Матч продлился 1 час 8 минут. За время игры У Ибин выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Гаэль Монфис подал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Вашингтону У Ибин сразится с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующим победителем турнира является американец Себастьян Корда.