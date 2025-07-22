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Карен Хачанов сравнил Синнера и Алькараса с Джоковичем, Надалем и Федерером

Карен Хачанов сравнил Синнера и Алькараса с Джоковичем, Надалем и Федерером
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов назвал схожие черты в игре первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса.

«Синнер и Алькарас разные, но есть много схожих элементов — скорость, физические данные. Выработанность их стиля, они оба очень взрывные игроки, классно играют.

Если сравнивать с доминацией Джоковича, Надаля и Федерера, то такого сейчас я не вижу. Мы увидим это только через какое-то время — выиграют ли они все «Шлемы» в ближайшие 10 лет и станут ли самыми титулованными теннисистами», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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