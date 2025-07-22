Карен Хачанов объяснил, почему решил не играть турнир в Вашингтоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему он решил не принимать участия в розыгрыше турнира АТР-500 в Вашингтоне (США).

«Очень насыщенный сезон получается. Всегда приходится чем-то жертвовать. Поздно закончил на Уимблдоне, мало времени поменять покрытие, потренироваться. Знал, что турнир в Вашингтоне играть не буду», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Карен Хачанов принимал участие в розыгрыше Уимблдона-2025 и дошёл до стадии 1/4 финала, где уступил американцу Тейлору Фрицу (4:6, 3:6, 6:1, 6:7 (4:7)).