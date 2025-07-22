Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов объяснил, почему решил не играть турнир в Вашингтоне

Карен Хачанов объяснил, почему решил не играть турнир в Вашингтоне
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему он решил не принимать участия в розыгрыше турнира АТР-500 в Вашингтоне (США).

«Очень насыщенный сезон получается. Всегда приходится чем-то жертвовать. Поздно закончил на Уимблдоне, мало времени поменять покрытие, потренироваться. Знал, что турнир в Вашингтоне играть не буду», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, Карен Хачанов принимал участие в розыгрыше Уимблдона-2025 и дошёл до стадии 1/4 финала, где уступил американцу Тейлору Фрицу (4:6, 3:6, 6:1, 6:7 (4:7)).

Материалы по теме
Устали и ждут миллиардов Маска. Почему суперзвёзды массово снялись с канадского «Мастерса»
Устали и ждут миллиардов Маска. Почему суперзвёзды массово снялись с канадского «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android