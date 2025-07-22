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Карен Хачанов назвал главную причину поражения от Фрица на Уимблдоне

Карен Хачанов назвал главную причину поражения от Фрица на Уимблдоне
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о причинах поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025 с американцем Тейлором Фрицем. Хачанов проиграл со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Первые два сета Фриц сыграл лучше, чем я. В третьем сете удалось перехватить инициативу, повёл в четвёртом с брейком. На тай-брейке он действовал лучше, чем я. Если прямолинейно, то он просто сыграл лучше меня в каких-то моментах», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для Хачанова повторением его лучшего результата на турнире. Ранее он также добирался до стадии 1/4 финала в 2021 году.

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