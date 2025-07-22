Карен Хачанов назвал главную причину поражения от Фрица на Уимблдоне

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о причинах поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025 с американцем Тейлором Фрицем. Хачанов проиграл со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 6:7 (4:7).

«Первые два сета Фриц сыграл лучше, чем я. В третьем сете удалось перехватить инициативу, повёл в четвёртом с брейком. На тай-брейке он действовал лучше, чем я. Если прямолинейно, то он просто сыграл лучше меня в каких-то моментах», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для Хачанова повторением его лучшего результата на турнире. Ранее он также добирался до стадии 1/4 финала в 2021 году.