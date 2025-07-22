Карен Хачанов назвал главную причину поражения от Фрица на Уимблдоне
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о причинах поражения в четвертьфинальном матче Уимблдона-2025 с американцем Тейлором Фрицем. Хачанов проиграл со счётом 4:6, 3:6, 6:1, 6:7 (4:7).
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|7 7
|
|4
|6
|6 4
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Первые два сета Фриц сыграл лучше, чем я. В третьем сете удалось перехватить инициативу, повёл в четвёртом с брейком. На тай-брейке он действовал лучше, чем я. Если прямолинейно, то он просто сыграл лучше меня в каких-то моментах», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для Хачанова повторением его лучшего результата на турнире. Ранее он также добирался до стадии 1/4 финала в 2021 году.
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