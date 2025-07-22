Карен Хачанов назвал свою цель в рейтинге ATP

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио – 2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, насколько для него важно держаться в топе рейтинга АТР и почему он считает это одной из своих главных целей на сезон.

«Важно держаться в двадцатке, я всегда нацелен на десятку. Рейтинг — показатель твоих результатов, результаты — показатель игры. Конечно, это важно. Хочется быть как можно выше», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Отметим, в 2019 году Карен Хачанов поднимался на восьмую строчку рейтинга АТР, что является наивысшей позицией для россиянина на данный момент времени.