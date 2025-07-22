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«Самый жёсткий турнир по погоде». Медведев поделился настроем на выступление в Вашингтоне

«Самый жёсткий турнир по погоде». Медведев поделился настроем на выступление в Вашингтоне
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Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на американскую серию турниров и турнир ATP-500 в Вашингтоне в частности. В стартовом для себя матче Медведев (8) сразится с 74-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 17:00 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
74
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

«Первая цель – всегда стараться по ходу этого американского турне увеличивать свой уровень. От матча к матчу. Да, первые поединки иногда может быть тяжело, но надо во время встречи стараться за что-то цепляться. Корты в этом году мне нравятся, довольно быстрые, приятные условия. Турнир в Вашингтоне, наверное, один из самых жёстких по погоде в году, однако это хорошо, потому что он подготавливает тебя к следующим турнирам, где тоже может быть жарко. Но, по идее, как в Вашингтоне, наверное, мало где так жарко. Поэтому рад, что я здесь. Буду пытаться показывать свой лучший теннис», — сказал Медведев в телеграм-канале «Больше!»

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