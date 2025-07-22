«Самый жёсткий турнир по погоде». Медведев поделился настроем на выступление в Вашингтоне

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на американскую серию турниров и турнир ATP-500 в Вашингтоне в частности. В стартовом для себя матче Медведев (8) сразится с 74-й ракеткой мира из США Райлли Опелкой.

«Первая цель – всегда стараться по ходу этого американского турне увеличивать свой уровень. От матча к матчу. Да, первые поединки иногда может быть тяжело, но надо во время встречи стараться за что-то цепляться. Корты в этом году мне нравятся, довольно быстрые, приятные условия. Турнир в Вашингтоне, наверное, один из самых жёстких по погоде в году, однако это хорошо, потому что он подготавливает тебя к следующим турнирам, где тоже может быть жарко. Но, по идее, как в Вашингтоне, наверное, мало где так жарко. Поэтому рад, что я здесь. Буду пытаться показывать свой лучший теннис», — сказал Медведев в телеграм-канале «Больше!»