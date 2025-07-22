Тиафо — об атмосфере на турнире в Вашингтоне: словно долгожданное возвращение домой

11-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал об особой атмосфере на турнире АТР-500 в Вашингтоне (США), которая помогает ему чувствовать себя как дома.

«Знаете, для меня многие американские турниры за последние несколько лет ощущались одинаково. Когда я появляюсь на территории турнира, люди очень радуются.

Здесь всё по-другому, как-то странно. Куда бы я ни пошёл — это словно долгожданное возвращение домой. Я знаю здесь всех: охранников, сотрудников — мы знакомы уже столько лет, и все так рады меня видеть. Слышу много фраз вроде: «Горжусь тобой», «Продолжай в том же духе», дети, фанаты — всё в таком духе. Чувствую много любви, правда. Но да, меня буквально «сносят» везде, куда бы я ни пошёл — это даже весело», – сказал Тиафо на пресс-конференции турнира в Вашингтоне.