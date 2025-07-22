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«Кто-нибудь готов сразиться с нами?» Федерер и Надаль сыграли вместе в гольф

«Кто-нибудь готов сразиться с нами?» Федерер и Надаль сыграли вместе в гольф
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях совместные фото с 22-кратным победителем мэйджоров испанцем Рафаэлем Надалем. Легенды тенниса сыграли вместе с гольф.

Федерер находится на родной для Надаля Мальорке. Ранее он посетил теннисную академию Рафаэля.

«Кто-нибудь готов сразиться с нами?» — подписал снимки Федерер, добавив #Федаль.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с Надалем. Сам Рафаэль завершил карьеру в ноябре 2024 года.

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