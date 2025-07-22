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Карен Хачанов: моя главная цель — выиграть турнир «Большого шлема»

Карен Хачанов: моя главная цель — выиграть турнир «Большого шлема»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов заявил, что пока не достиг своей главной цели в карьере.

— Как оценишь свою форму на данном этапе карьеры? Насколько близок к своей праймовой форме?
— Мы это узнаем только через какое-то время. Сейчас тяжело судить. На данном этапе то, чего я смог добиться — отлично. Я это прекрасно осознаю, складываю в копилочку. Но всегда есть те цели, которые ещё поставлены передо мной, к которым я стараюсь стремиться. Время есть. Надеюсь, что смогу реализовать. А смогу или нет — узнаем уже через пару лет. Не раз говорил, что выиграть турнир «Большого шлема» — это моя главная цель», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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