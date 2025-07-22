Карен Хачанов высказался о неудачных выступлениях Медведева и Рублёва

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, следит ли он за выступлениями российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

— Есть проблемы у Медведева и Рублёва. Есть шанс стать первой ракеткой России. Насколько следишь за этим?

— Что значит «просадка»? Андрей стоит сейчас 10-м. Иногда смешно слушать, если честно. Кто так считает? Если они сами так посчитают, — окей, соглашусь. Если посчитают эксперты, их надо спрашивать. Всегда бывают спады. Даже не спады, а замедления в карьере, динамике. Они у всех были. У меня были. Можно так говорить и про меня в какой-то момент карьеры. Можно до бесконечности думать. Самое главное — как они себя ощущают. Если они чувствуют, что ничего не поменялось, не мешает и не беспокоит, все вещи в совокупности в порядке — это просто результаты, которые вскоре будут лучше. Если ребятам что-то мешает — эти вопросы надо решать самим, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На Уимблдоне-2025 Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира, уступив французу Бенжамену Бонзи (6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6), а Андрей Рублёв уступил в четвёртом круге испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6).