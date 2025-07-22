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Карен Хачанов назвал секрет успешного выступления на траве в 2025 году

Карен Хачанов назвал секрет успешного выступления на траве в 2025 году
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём выступлении на траве в 2025 году (дошёл до полуфинала турнира ATP-500 в Галле и до четвертьфинала Уимблдона).

— В чём секрет успешного выступления на траве? Был же ещё полуфинал на турнире в Галле.
— Трава — специфическое покрытие. Помню, несколько лет подряд были хорошие результаты. Потом был один год – я 2023-й пропустил из-за травм. Когда вернулся играть на траву, ощущения были очень странные. Все матчи я проиграл очень близко — 5:7, 6:7 и 6:7 в третьем сете. На Уимблдоне — в пяти сетах. Иногда на траве может быть больше непредсказуемых результатов. Как мы видим, те, кто выигрывает — и есть фавориты турниров. В этом году, наверное, я подошёл в хорошей форме. Те шансы, которые были, реализовал, создал и взял своё. Плюс ракетку немного поменял. Пробую что-то новое. Есть моменты, над которыми работаю. Наверное, они дали свои плоды, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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