Карен Хачанов рассказал, как общается с Рублёвым или Медведевым в дни совместных матчей

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, удаётся ли ему общаться с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым в дни, когда они играют друг с другом на теннисных турнирах.

– Общаемся, конечно, с Медведевым, Рублёвым, мы все в туре, мы друзья. С детства вместе. Теннис нас объединяет. Росли вместе, играли вместе. В любом случае видимся каждую неделю. Но такие личные вопросы, как соперники, мы до конца не раскрываем.

— Как ты проводишь время с Даней Медведевым или Андреем Рублёвым, если у тебя впереди матч с кем-то из них?

— Да, мы соперники. Но нет такого, что за несколько дней до матча мы перестаём общаться и не смотрим друг другу в глаза. Это всё глупости. Может, кто-то и делает так, но не я. Конечно, в день матча мы ведём себя серьёзнее, ведь оба хотят победить. Это нормальный профессиональный подход. На следующий день мы, наверное, вместе ужинать не пойдём, но через день мы уже всё забудем и будем дружить дальше, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.