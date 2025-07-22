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Алькарас: наши матчи с Синнером всегда ждут с нетерпением, это большое событие

Алькарас: наши матчи с Синнером всегда ждут с нетерпением, это большое событие
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что его противостояние с четырёхкратным победителем мэйджоров, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером полезно для тенниса.

«Это большое событие для нашего спорта, потому что оно побуждает людей смотреть и играть в теннис. Наши матчи, такие, как недавние в финале «Ролан Гаррос» и Уимблдона, всегда с нетерпением ждут. Чем больше поединков мы играем друг против друга, тем больше людей мы вовлекаем в этот вид спорта. К тому же каждый раз, когда мы встречаемся, мы оба выходим за рамки своих возможностей», — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.

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