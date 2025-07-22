Фото: Джокович, Модрич, Чеферин и Ковачич вместе отдохнули в Хорватии
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, легенда «Реала», а ныне игрок «Милана» Лука Модрич, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Матео Ковачич, а также президент УЕФА Александер Чеферин встретились на отдыхе в Хорватии. Они посетили остров Вела-Ступа, который является частью архипелага Корчула в Адриатическом море.
Фото: stupe.hr
Фото: stupe.hr
Ранее Джокович снялся с грядущего турнира серии «Мастерс» в Торонто (начнётся 27 июля) под предлогом необходимости продолжить отдых после Уимблдона-2025, где Новак дошёл до полуфинала. Там серб в трёх сетах проиграл будущему чемпиону Яннику Синнеру.
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 18:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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Новак Джокович
Н. Джокович
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