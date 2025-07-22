Хольгер Руне объяснил, почему снялся с турнира в Вашингтоне в день матча

Девятая ракетка мира, 22-летний датский теннисист Хольгер Руне объяснил снятие в день поединка с хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который стартовал 21 июля. На старте соревнований Хольгер должен был сразиться с 39-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.

«Очень не повезло. Вчера на тренировке у меня заболела спина, я не в состоянии играть сегодня. Я уже переживал это раньше, ничего драматичного, просто очень неудачное время, так как я с нетерпением ждал сегодняшнего матча в Вашингтоне. До скорой встречи», — написал Руне в социальных сетях.

Нельзя не отметить, что в Вашингтоне Руне в пробном режиме тренировался под руководством легендарного Андре Агасси.