Лоренцо Музетти неожиданно проиграл британцу Норри во втором круге турнира в Вашингтоне

Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг турнира АТР-500 в Вашингтоне (США), уступив в матче второго круга британцу Кэмерону Норри (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

Матч продлился 2 часа 7 минут. За время игры Музетти выполнил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. Норри за время матча подал четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Вашингтоне Кэмерон Норри сразится с американцем Брэндоном Накашимой, который был сильнее своего соотечественника Итана Куинна (6:3, 6:4).