Лоренцо Музетти неожиданно проиграл британцу Норри во втором круге турнира в Вашингтоне
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Седьмая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг турнира АТР-500 в Вашингтоне (США), уступив в матче второго круга британцу Кэмерону Норри (41-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 2:6, 3:6.
Вашингтон (м). 2-й круг
22 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
41
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продлился 2 часа 7 минут. За время игры Музетти выполнил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. Норри за время матча подал четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи.
В третьем круге турнира в Вашингтоне Кэмерон Норри сразится с американцем Брэндоном Накашимой, который был сильнее своего соотечественника Итана Куинна (6:3, 6:4).
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