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Роддик — о возвращении Винус Уильямс в теннис: это победа для турнира и города Вашингтона

Роддик — о возвращении Винус Уильямс в теннис: это победа для турнира и города Вашингтона
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался об участии семикратной чемпионки турниров серии «Большого шлема» Винус Уильямс в розыгрыше турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Организаторы турнира предоставили титулованной теннисистке уайлд-кард.

«Тут и думать нечего. Я всегда говорю, если ты владелец турнира, то любой теннисист, которого узнают по одному имени, скорее всего, может получить уайлд-кард в любое время и в любом месте. Неважно, если Роджер захочет сыграть на следующей неделе, как организатор турнира ты даёшь уайлд-кард.

Мне всё равно, проиграет Винус или нет. Можно весь год говорить: «Она не заслуживает уайлд-кард». Но она победила на пяти Уимблдонах, семи турнирах «Большого шлема» и является членом самой культовой теннисной семьи в истории. И я считаю, что её участие здесь — это победа как для турнира, так для города Вашингтон», — приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

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Новости. Теннис
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