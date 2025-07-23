Алькарас — о том, как справляется с критикой: необязательно быть звездой каждый день

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как справляется с критикой, связанной с завышенными ожиданиями окружающих.

«Я стараюсь не думать об этом слишком много, потому что был период, когда я действительно позволял критике влиять на себя, и это было очень трудное время. Поэтому сейчас я стараюсь не придавать слишком большого значения некоторым сказанным словам. За эти годы я понял, что каждый маленький шаг имеет значение и что можно извлечь уроки даже из поражений. Необязательно быть звездой каждый день, важно быть постоянным и стремиться к улучшению. Вот и всё», — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.