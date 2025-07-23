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Эмма Радукану — Марта Костюк, результат матча 23 июля 2025, счёт 2:0, 1-й круг Вашингтона

Эмма Радукану одолела Марту Костюк на старте турнира в Вашингтоне
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 22:40 МСК
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

На старте соревнований Радукану со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 27-ю ракетку мира из Украины Марту Костюк (7).

Встреча Радукану с Костюк продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Эмма два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Марты три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Радукану в Вашингтоне станет победительница матча Наоми Осака (Япония, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне (2025)
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