Эмма Радукану одолела Марту Костюк на старте турнира в Вашингтоне

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

На старте соревнований Радукану со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 27-ю ракетку мира из Украины Марту Костюк (7).

Встреча Радукану с Костюк продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Эмма два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Марты три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Радукану в Вашингтоне станет победительница матча Наоми Осака (Япония, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан).