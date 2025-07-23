Эмма Радукану одолела Марту Костюк на старте турнира в Вашингтоне
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
Вашингтон (ж). 1-й круг
22 июля 2025, вторник. 22:40 МСК
27
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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46
Эмма Радукану
Э. Радукану
На старте соревнований Радукану со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 27-ю ракетку мира из Украины Марту Костюк (7).
Встреча Радукану с Костюк продлилась 1 час и 56 минут. В её рамках Эмма два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Марты три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Радукану в Вашингтоне станет победительница матча Наоми Осака (Япония, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан).
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