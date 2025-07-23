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Ига Швёнтек: сделать пасту с клубникой популярной точно не входило в мои планы

Ига Швёнтек: сделать пасту с клубникой популярной точно не входило в мои планы
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Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос, считает ли себя частью массовой культуры.

«Да, хотя должна признать, я не ожидала, что паста с клубникой станет таким хитом (смеётся). Это не было моим намерением в интервью. Иногда мы можем влиять на что-то, даже того не осознавая. Не думала, что это затронет такие «тривиальные» вещи.

Мы как раз обсуждаем, как я могла бы использовать свой «голос» для разных инициатив. Но сделать пасту с клубникой популярной, просто упомянув её после матча, точно не входило в мои планы (смеётся). Это мило. Но в целом я хочу использовать своё влияние для действительно важных тем», — приводит слова Швёнтек TVP SPORT.

Во время Уимблдона-2025 будущая победительница турнира Ига Швёнтек призналась, что любит есть пасту с клубникой, после чего блюдо стало популярным среди любителей тенниса.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе:

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