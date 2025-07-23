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Наоми Осака победила Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Вашингтоне

Наоми Осака победила Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Вашингтоне
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51-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обыграла 43-й номер рейтинга казахстанскую спортсменку Юлию Путинцеву в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне со счётом 6:2, 7:5.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 00:25 МСК
Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Юлия Путинцева
43
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Осака сделала в этой встрече восемь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге японская спортсменка встретится с теннисисткой из Великобритании Эммой Радукану.

Напомним, турнир WTA-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

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