«Не была уверена, что справлюсь». Швёнтек — о танце чемпионов Уимблдона с Синнером

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о традиционном танце чемпионов Уимблдона-2025 с первым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«Честно, я никогда не занималась бальными танцами и не была уверена, что справлюсь. Мы с Янником спорили – танцевать или нет. Потом организаторы поговорили с нами, и мы оба согласились.

Я думаю, Янник тоже был расслаблен и хотел танцевать. Сам танец был несложный – просто покачивания из стороны в сторону, так что было легче. Если бы движения были сложнее, я бы не справилась без тренировки.

Я уже сказала тренеру, что в будущем будем тренироваться танцевать – на всякий случай. Всё прошло хорошо: платье укоротили на 10 см, Янник был классный. Даже если были сомнения до старта, я поблагодарила организаторов – этот момент навсегда мне запомнится», — приводит слова Швёнтек TVP SPORT.

Для Иги Швёнтек победа на Уимблдоне-2025 стала первой на этом турнире и шестой на турнирах «Большого шлема». Янник Синнер также впервые выиграл Уимблдон, эта победа стала для него четвёртой на ТБШ в карьере.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе