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Бен Шелтон — Маккензи Макдональд, результат матча 23 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг ATP-500 в Вашингтоне

Бен Шелтон вышел в 3-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне, переиграв Маккензи Макдональда
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В ночь с 22 на 23 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между восьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером, и его соотечественником, 95-м в рейтинге ATP Маккензи Макдональдом. Шелтон выиграл встречу в двух сетах — 6:3, 6:4.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 01:10 МСК
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Маккензи Макдональд
95
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Шелтон выполнил девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Макдональд трижды подал навылет при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Вашингтоне Бен Шелтон сыграет с 35-м в рейтинге ATP канадцем Габриэлем Диалло (15-й посев).

Календарь турнира ATP-500 в Вашингтоне
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