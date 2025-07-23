Бен Шелтон вышел в 3-й круг турнира ATP-500 в Вашингтоне, переиграв Маккензи Макдональда

В ночь с 22 на 23 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между восьмой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном, посеянным под четвёртым номером, и его соотечественником, 95-м в рейтинге ATP Маккензи Макдональдом. Шелтон выиграл встречу в двух сетах — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Шелтон выполнил девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Макдональд трижды подал навылет при пяти двойных ошибках и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Вашингтоне Бен Шелтон сыграет с 35-м в рейтинге ATP канадцем Габриэлем Диалло (15-й посев).