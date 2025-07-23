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22 июля и в ночь на 23 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня у мужчин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир ATP-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 22 июля

Давид Гоффен (Бельгия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 0:2 (4:6, 5:7);

Брэндон Накашима (США, 14) — Итан Куинн (США, WC) — 2:0 (6:3, 6:4);

Гаэль Монфис (Франция) — У Ибин (Китай, Q) — 0:2 (3:6, 1:6);

Захари Свайда (США, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) — 2:1 (1:6, 6:2, 6:2);

Хауме Мунар (Испания) — Маркос Гирон (США) — 2:0 (7:5, 6:3);

Кентен Алис (Франция) — Александр Ковачевич (США) — 1:2 (2:6, 6:3, 3:6);

Кэмерон Норри (Великобритания) — Лоренцо Музетти (Италия, 2) — 2:1 (3:6, 6:2, 6:3);

Фабиан Марожан (Венгрия) — Габриэль Диалло (Канада, 15) — 0:2 (3:6, 4:6);

Алекс Михельсен (США, 13) — Даниэль Эванс (Великобритания, WC) — 0:2 (4:6, 4:6);

Бен Шелтон (США, 4) — Маккензи Макдональд (США, WC) — 2:0 (6:3, 6:4);

Александр Мюллер (Франция) — Корентен Муте (Франция) — 0:2 (0:6, 1:6).

Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля.

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