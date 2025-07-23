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Сегодня, 22 июля, в столице США Вашингтоне идёт второй день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня у женщин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 22 июля:

Анна Калинская (Россия) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:2, 6:3;

Хейли Баптист (США) — Софья Кенин (США) — 3:6, 6:7;

Наоми Осака (Япония) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 7:5;

Марта Костюк (Украина) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:7, 4:6;

Винус Уильямс (США) — Питон Стирнс (США) — 6:3, 6:4.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.