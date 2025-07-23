45-летняя Винус Уильямс обыграла Стирнс в первом матче одиночного разряда после возращения
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45-летняя звёздная американская теннисистка Винус Уильямс, занимающая сейчас 1151-ю строчку рейтинга, обыграла 35-ю ракетку рейтинга свою соотечественницу Питон Стирнс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.
Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
35
Питон Стирнс
П. Стирнс
Матч продолжался 1 час 37 минут. В этой встрече Уильямс сделала девять подач навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойта из шести. В следующем круге победительница встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.
Напомним, турнир WTA-500 проходит в Вашингтоне с 21 по 27 июля.
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