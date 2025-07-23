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Винус Уильямс — Питон Стирнс, результат матча 23 июля 2024, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-500 в Вашингтоне

45-летняя Винус Уильямс обыграла Стирнс в первом матче одиночного разряда после возращения
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45-летняя звёздная американская теннисистка Винус Уильямс, занимающая сейчас 1151-ю строчку рейтинга, обыграла 35-ю ракетку рейтинга свою соотечественницу Питон Стирнс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Матч продолжался 1 час 37 минут. В этой встрече Уильямс сделала девять подач навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойта из шести. В следующем круге победительница встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Напомним, турнир WTA-500 проходит в Вашингтоне с 21 по 27 июля.

Календарь турнира в Вашингтоне
Турнирная сетка Вашингтона
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