45-летняя Винус Уильямс обыграла Стирнс в первом матче одиночного разряда после возращения

45-летняя звёздная американская теннисистка Винус Уильямс, занимающая сейчас 1151-ю строчку рейтинга, обыграла 35-ю ракетку рейтинга свою соотечественницу Питон Стирнс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 37 минут. В этой встрече Уильямс сделала девять подач навылет, совершила четыре двойных ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойта из шести. В следующем круге победительница встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Напомним, турнир WTA-500 проходит в Вашингтоне с 21 по 27 июля.