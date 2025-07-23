Винус Уильямс стала самой возрастной победительницей матча WTA впервые за 21 год

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс стала второй возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла свою соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации статистического портала, самой возрастной теннисисткой, которой удавалось победить в матче турнира WTA была Мартина Навратилова. Тогда чешская спортсменка обыграла Каролину Кастаньо в первом круге Уимблдона.

Напомним, в следующем круге турнира в Вашингтоне американская теннисистка встретится с Магдаленой Френх.