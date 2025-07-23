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Ига Швёнтек: именно на тренировках я играю в свой лучший теннис

Ига Швёнтек: именно на тренировках я играю в свой лучший теннис
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Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о том, что в трудные времена сразу возвращалась к тренировкам.

«Для меня это не проблема. Иногда именно там я играю в свой лучший теннис, потому что чувствую, что могу раскрыться независимо от обстановки. На тренировке я могу сосредоточиться на технике и улучшении, не адаптируясь под соперниц.

Я люблю тренироваться, пока фитнес-тренер не доведёт до полного изнеможения (улыбается). Во время сезона у нас редко есть время на полноценную работу. На «Ролан Гаррос» я тренировалась больше, чем на траве – и это помогло почувствовать эффективность», — приводит слова Швёнтек TVP SPORT.

На «Ролан Гаррос» — 2025 Ига Швёнтек дошла до полуфинала, уступив в трёх партиях Арине Соболенко (6:7 (1:7), 6:4, 0:6). На Уимблддоне-2025 польская теннисистка одержала итоговую победу.

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